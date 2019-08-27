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Завод Коломойского жалуется на закупки топлива УЗ и Минобороны

Завод Коломойского жалуется на закупки топлива УЗ и Минобороны

ПАО “Укртатнафта” заявляет о наличии коррупционных схем при проведении процедур закупки топлива “Укрзалиныцей” и Минобороны.

Об этом говорится в заявлении компании.

ООО “Ойл Трейд 2018”, как прямой поставщик нефтепродуктов производства ПАО “Укртатнафта”, присоединился к участникам процедур закупок в системе ProZorro, но на данный момент вынужден констатировать, что прозрачных правил конкуренции на данном рынке не существует”, – заявили в “Укртатнафте”.

В качестве примеров, подтверждающих непрозрачность торгов, компания приводит две последние закупки дизтоплива для нужд УЗ – по процедуре переговоров 3 августа и по процедуре аукциона 23 августа.

“Как следует из протокола результатов торгов АО “Укрзализныця” от 23 августа 2019 года – ценовые предложения новых участников данного рынка были значительно ниже предложения постоянных участников тендеров: 24 356,92 грн за тонну в ООО “Ойл Трейд 2018” против 25587,60 грн за тонну в ЧП «ОККО Контракт” и 25 590,00 грн за тонну в ООО “Торум” и ООО “Анвитрейд”, – заявили в пресс-службе.

“Аналогичная картина наблюдается и по итогам закупки АО “Укрзализныця” по процедуре переговоров 3 августа 2019 г., где ООО “Ойл Трейд 2018” стало победителем с ценовым предложением 25 310,00 грн за тонну против 25 550,00 грн за тонну в ООО “Торум”, – говорится в заявлении.

По материалам Економічна Правда
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