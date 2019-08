Western Digital выпустил новые накопители для геймеров

Компания Western Digital представила пять HDD- и SSD-решений для игровых консолей и PC. Фанаты игр получили больше скорости, емкости и производительности.

Тб Среди новых продуктов Western Digital, разработанных специально для геймеров, — первый в отрасли SuperSpeed ​​USB (20 Гбит/с), порт USB 3.2 gen 2×2 в игровом приводе. Игры сегодня используют AR и VR, поэтому размер файлов иногда превышает 100 ГБ. Современные приложения требуют высокой производительности.

Ограниченный объем носителей вынуждает геймеров удалять любимые игры при добавлении новых. WD_Black SSD решает проблему хранения данных: они обеспечивают высокую производительность и скорость загрузки экрана. Новый портфель решений был разработан совместно с Microsoft. Некоторые из них предлагают членство в Xbox Game Pass Ultimate сроком до трех месяцев, дающее доступ к библиотеке из более чем 100 топовых игр для консолей и PC. Также геймеры смогут оценить все преимущества Xbox Live Gold. Опция будет доступна ограниченное время.

«Мы знаем, что производительность и емкость носителей влияют на качество игр. Поэтому создали продукты, которые позволяют игрокам любого уровня наслаждаться всем разнообразием игр в одном месте», — говорит Сьюзан Парк, старший директор по управлению продуктами и контент-решениями Western Digital. Новая продукция игрового портфеля WD_BLACK™ включает WD_Black™ P10 Game Drive, WD_Black™ P50 Game Drive, WD_Black™ D10 Game Drive, WD_Black™ D10 Game Drive for Xbox One, WD_Black™ P10 Game Drive for Xbox One. Цены колеблются от $89,99 до $299,95 (в зависимости от вместимости и модели).