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Украинского автопроизводителя могут защитить пошлинами на импорт

Украинского автопроизводителя могут защитить пошлинами на импорт

Компания «Богдан Моторс» предложила ввести 100% пошлину на импортные электрические автобусы и станции быстрой подзарядки электротранспорта. Это должно способствовать развитию производства электротранспорта в Украине.

«Богдан Моторс» считает, что введение 100% пошлины на ввоз электробусов заставит их производителей инвестировать в украинскую экономику. То есть они будут вынуждены открывать свои производства в Украине или вступать в сотрудничество с украинскими автопроизводителями.

В результате в нашей стране появятся новые рабочие места и увеличатся поступления в госбюджет. Также это будет способствовать улучшению экологической обстановки.

Идея «Богдан Моторс» понятна. В ней есть «рациональное зерно». Но готовы ли украинские власти ввести такую защитную пошлину? Ответа на этот вопрос пока нет. Конечно, защищать отечественного производителя очень важно. Но ведь и с иностранными компаниями нужно работать, иначе не будет конкуренции.

Мощности компании «Богдан Моторс» таковы, что она может ежегодно выпускать по 6000 электрических автобусов и троллейбусов. При необходимости производственные мощности могут быть ещё увеличены.

По материалам autonews.ua
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