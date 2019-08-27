Garmin выпустил умные часы с солнечной батареей и множеством датчиков

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Популярный производитель умных часов Garmin выпустил умные часы Garmin Fenix 6X Pro Solar, особенностью которых является возможность зарядки от солнечной энергии.
Солнечная батарея на Garmin Fenix 6X Pro Solar, получившая название Power Glass, выполнена в виде прозрачного слоя, который размещен над дисплеем.
Титановый корпус часов имеет диаметр 51 мм и толщину 14,9 мм. Емкость аккумулятора не уточняется, но известно, что часы должны работать до 3 дней в обычном режиме или до 6 часов при включенном модуле GPS.
Умные часы Garmin Fenix 6X Pro Solar оснащены дисплеем диаметром 1,4 дюйма разрешением 280 × 280 пикселей. Часы предлагают пошаговую навигацию, топографические и лыжные карты и многое другое. В Garmin Fenix 6X Pro Solar также есть планировщик восхождения ClimbPro, высотомер, барометр, модули GPS, ГЛОНАСС и Galileo, которые используются для отслеживания вашего местоположения.
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