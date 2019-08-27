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С начала года Фонд соцстрахования принял на оплату пособия по временной потере трудоспособности почти 2,4 млн больничных листов на общую сумму 5,8 млрд гривен.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
“Общее количество листков нетрудоспособности снизилось на 4,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года, количество дней временной нетрудоспособности уменьшилось на 4,1%”, – говорится в сообщении.
От чего зависит размер больничных:
Выплата больничных:
Влияние страхового стажа на размер больничных:
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