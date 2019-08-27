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Отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва

Отопительный сезон в Кривом Роге оказался под угрозой срыва

Отопительный сезон в Кривом Роге Днепропетровской области оказался под угрозой срыва из-за долгов одного из крупнейших производителей тепла города. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

НАК “Нафтогаз Украины” обращает внимание на критическую ситуацию с задолженностью за природный газ одного из крупнейших производителей тепла города Кривой Рог – АО “Криворожская теплоцентраль”. АО “Криворожская теплоцентраль” перед началом отопительного сезона задолжало НАК “Нафтогаз Украины” 1,760 млрд грн”, – отметили в компании.

Также указано, что, согласно законодательству, для возобновления газоснабжения перед началом отопительного сезона теплопроизводитель должен уплатить Нафтогаза не менее 1,170 млрд грн.

“Нафтогаз в очередной раз предлагает криворожской власти и Фонду государственного имущества, осуществляющей управление АО “Криворожская теплоцентраль”, принять немедленные меры для погашения задолженности и обеспечения своевременного начала отопительного сезона в Кривом Роге”, – добавили в НАК.

По материалам УНН
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