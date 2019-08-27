YouTube Premium будет бесплатным

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Компания Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, отказалась от системы платной подписки на оригинальные шоу, создаваемые самой компанией.
Как пишет Financial Times, в компании признали, что для окупаемости сервиса YouTube Premium будет достаточно доходов от рекламы, демонстрируемой внутри видеороликов. Так, по подсчетам аналитиков, только в прошлом году видеосервис получил $15 млрд доходов от рекламы.
Правда, бесплатными будут только новые шоу. Те видео, которые уже находятся в библиотеке YouTube Premium, останутся за пейволлом в связи с обязательствами компании по уже заключенным контрактам.
Таким образом, YouTube отказался от модели, которой пользуются Netflix, Apple, Disney и другие стриминговые сервисы.
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