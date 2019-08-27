Сегодня последний день для уплаты ренты и налога на доход по депозиту

Главное управление ГФС в г. Киеве напомнило, что 30 августа 2019 года истекает срок уплаты ряда налогов и сборов за июль 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.

По информации ведомства, истекает последний день уплаты следующих отчислений:

налога на добавленную стоимость;

акцизного налога;

налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде:

- процентов на текущий или депозитный банковский счет;

- процентов на вклады члена кредитного союза;

налога на доходы физических лиц за предыдущий месяц, в случае если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;

рентной платы за:

- пользование недрами при добыче углеводородного сырья;

- пользование радиочастотным ресурсом Украины;

- транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам по территории Украины;

- транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины;