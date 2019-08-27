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Сегодня последний день для уплаты ренты и налога на доход по депозиту

Сегодня последний день для уплаты ренты и налога на доход по депозиту

Главное управление ГФС в г. Киеве напомнило, что 30 августа 2019 года истекает срок уплаты ряда налогов и сборов за июль 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в г. Киеве.

По информации ведомства, истекает последний день уплаты следующих отчислений:

  • налога на добавленную стоимость;
  • акцизного налога;
  • налога на доходы физических лиц от налогообложения доходов, начисленных в виде:

- процентов на текущий или депозитный банковский счет;
- процентов на вклады члена кредитного союза;

  • налога на доходы физических лиц за предыдущий месяц, в случае если налогооблагаемый доход начисляется налоговым агентом, но не выплачивается (не предоставляется) налогоплательщику;
  • рентной платы за:

- пользование недрами при добыче углеводородного сырья;
- пользование радиочастотным ресурсом Украины;
- транспортировку нефти и нефтепродуктов по магистральным нефтепроводам и нефтепродуктопроводам по территории Украины;
- транзитную транспортировку по трубопроводам аммиака по территории Украины;

  • платы за землю (земельный налог и/или арендная плата за земельные участки государственной или коммунальной собственности) (кроме граждан).
По материалам Finance.UA
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