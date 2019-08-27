Новый министр инфраструктуры высказался по разделу "Укрзализныци"

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Министр инфраструктуры Владислав Криклий выступает за создание трех различных операторов в железнодорожной отрасли.
По мнению Криклия, “Укрзализныця” должна быть разделена на операторов по управлению инфраструктурой, грузовых и пассажирских перевозок.
Также новый министр выступает за концессию вокзалов и допуск на магистральные пути частной локомотивной тяги. По поводу последнего, считает, что необходим специальный закон, поскольку пилотный проект не сможет работать из-за монопольного положения “Укрзализныци”.
Полную приватизацию “Укрзализныци” считает сейчас “неразумной”. Но поддерживает частичную приватизацию “Укрпочты”. Считает, что определенный процент акций этого предприятия может быть продан крупным игрокам, в идеале – мирового уровня.
Кроме того, Криклий поддерживает идею концессии и является сторонником государственно-частного партнерства в таких отраслях, как автодорожное строительство, портовая отрасль, железная дорога.
Отмечается, что Криклий анонсировал принятие закона о концессии автомобильных дорог уже в сентябре, а позже – единого закона о концессиях.
По данным издания, Криклий выступает за создание и развитие фондов по типу Дорожного фонда в других транспортных отраслях – железнодорожной, морской, авиационной.
Министр назвал приоритетом вопрос строительства дорог и габаритно-весового контроля, автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД.
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