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В США объяснили заморозку 250 млн долларов помощи Украине

В США объяснили заморозку 250 млн долларов помощи Украине

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор прокомментировал приостановку программы финансовой помощи в сфере безопасности.

Прямая речь Тейлора: “Какого-либо решения не принималось. Надеюсь, что решение будет принято вскоре».

По словам Тейлора, США действительно просматривают бюджет, в частности, зарубежной помощи. Во время пересмотра средства в рамках программы финансовой помощи не выплачиваются.

Что этому предшествовало: 29 августа президент США Дональд Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине.

По данным СМИ, Трамп захотел убедиться, что деньги используются в интересах Соединенных Штатов и другие страны “платят свою справедливую долю”.

Ранее вслед за Палатой представителей Сенат США поддержал выделение 250 миллионов долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году.

Также подкомитет по вопросам обороны Комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США утвердил проект закона “Об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2020 год”, в котором предлагается выделить еще 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности.

По материалам Економічна Правда
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