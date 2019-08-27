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Реконструкцию Дарницкой площади завершат к концу дорожного сезона, - Кличко

Реконструкцию Дарницкой площади завершат к концу дорожного сезона, - Кличко

Завершить реконструкцию Дарницкой площади столичная власть планирует до конца нынешнего дорожного сезона.

Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook.

“Столичные дорожники работают и днем, и ночью, чтобы успеть выполнить работы на запланированных объектах инфраструктуры. Сегодня капитально обновляют сразу несколько крупных магистралей, мостов и транспортных развязок, – отметил Кличко. – Например, на Дарницкой площади, где недавно начали капитальный ремонт проезжей части, уже обустроили нижний слой асфальта – на проезде от проспекта Соборности на Харьковское шоссе”, – написал мэр.

По его словам, работы продолжаются и на самой площади. Уже через несколько недель там будут укладывать новое асфальтовое покрытие.

Как уверяют дорожники, новые материалы, которые стали использовать в строительстве столичных дорог – более качественные и выносливые. На капитально обновленные дороги подрядчики дают 5 лет гарантии. Если же возникнут проблемы – ремонтировать покрытие будут за свой счет.

Он добавил, что на Дарницкой площади также отремонтируют тротуары и обустроят на них ФЭМ-покрытие, обновят пешеходные переходы и установят современное LED-освещение.

“Завершить реконструкцию Дарницкой площади планируем до конца нынешнего сезона”, – подчеркнул мэр столицы.

По материалам УНН
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