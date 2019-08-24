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30 лучше праздновать вместе — ТАСКОМБАНК дарит 30% годовых по депозиту!

30 лучше праздновать вместе — ТАСКОМБАНК дарит 30% годовых по депозиту!

Отмечаем 30-летие сверхприбыльными депозитами! Размещайте вклад ко Дню рождения ТАСКОМБАНКА и выигрывайте повышенный доход — Акционную ставку 30% годовых или дополнительный бонус к базовой ставке по депозиту в гривне!

С 26 августа по 31 октября 2019 воспользуйтесь акционным предложением по размещению вклада «Стабильный» в национальной валюте и выигрывайте суперставку 30% годовых или гарантированные дополнительные бонусы от +0,3% до +3%!

Оформляя депозит «Стабильный» в любом отделении ТАСКОМБАНКА, выбирайте скретч-карту, стирайте защитное поле и сразу же узнайте размер своего дополнительного бонуса или выигрывайте суперставку 30% годовых. Без подарка не останется никто!

Принять участие в акции могут как действующие, так и новые клиенты. Детальные условия акции.

Лицензия НБУ №84 от 25 октября 2011 г.

По материалам Таскомбанк
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