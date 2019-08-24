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Депутаты избрали нового премьер-министра Украины (фото)

Депутаты избрали нового премьер-министра Украины (фото)

Новым премьер-министром Украины избрали депутата партии «Слуга народа» Гончарука Алексея Валерьевича.

Решение было принято на первом пленарном заседании Верховной Рады IХ созыва. Его кандидатуру поддержали 290 депутатов.

В своей речи Алексей Гончарук заметил, что власти Украины до сих пор не побороли коррупцию, что неприемлемо в условиях современного государства.

“У нас до сих пор коррупция. Мы до сих пор не справились с тем, что кто-то приходит к власти для того, чтобы что-то “пилить”. Этому нужно положить конец, и мы это сделаем. В новом правительстве воровать не будут”, – подчеркнул он.

Он уверен, что экономический рост должен быть по 5-7%.

По его словам, для экономического роста нужны:

  • дешевые ресурсы, ипотека в гривне 12-13%, сниженная процентная ставка по кредитам;
  • изменить отношение к Украине в мире: имидж, кредитный рейтинг, сотрудничество с кредиторами;
  • равные правила. То есть среди энергорынков, инфраструктуры – нужна конкуренция, чтобы люди получали меньшие платежки,
  • важно почистить налоговую,
  • борьба с контрабандой.

Он отметил, что миссия МВФ прибудет в Украину в течение ближайших нескольких недель. Будут проводиться переговоры по новой, на 3-4 года, программе сотрудничества с Украиной.


Фото: Facebook Oleksiy Honcharuk

По материалам Finance.UA
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