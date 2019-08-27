Названы самые популярные в Европе автомобили

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Лидерство среди легковушек в Европе удерживает Volkswagen Golf, продажи которого просели на 17,5% по сравнению с прошлым годом и составляют 32,2 тыс. ед. за июль.
Об этом сообщают специалисты компании JATO Dynamics.
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Volkswagen занимает и второе место рейтинга со вторым бестселлером – седаном Polo. В Европе за прошлый месяц Polo купили 21,2 тыс. ед., но продажи также заметно снизились – на 22,3%.
И, наконец, на третьем месте обосновался “новичок” топ-3 – произведенный в Румынии Dacia Sandero. Спрос на хэтчбек вырос на 22,3% и составил 20,8 тыс. проданных моделей за июль.
За Sandero следуют Renault Clio с результатом 20 тыс. автомобилей или -23,9% продаж и уже третий Volkswagen – кроссовер Tiguan, который разошелся тиражом в 19,6 тыс. экземпляров и потерял 13,5% спроса.
Во вторую пятерку европейских бестселлеров вошли Opel/Vauxhall Corsa (19,3 тыс. ед., + 28,3%), Skoda Octavia (19,1 тыс. Шт., + 7,3%), Ford Fiesta (18,1 тыс. ед., -12,3%), Nissan Qashqai (17,8 тыс. шт., -18,1%) и Volkswagen T-Roc (17,7 тыс. шт., + 19,5%).
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