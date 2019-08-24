Зеленский предлагает Раде отложить штрафы для владельцев "евроблях"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отсрочить применение штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.
Соответствующий законопроект №1030 зарегистрирован на сайте Рады.
Пока текст законопроекта отсутствует.
Президент определил этот законопроект как неотложный.
Напомним:
22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.
По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс. таких транспортных средств. Всем им грозят штрафы до 170 тыс. грн и конфискация.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
США предупредили Украину о рисках продажи "Мотор Сичи" Китаю10 ч. назад - 1655 11
Партия «Слуга народа» предложила кандидатуру на пост премьер-министра7 ч. назад - 2100 10
Трамп заморозил военную помощь Украине10 ч. назад - 2352 9
Нестабильность гривны стоила бюджету 9 миллиардов - Счетная палата9 ч. назад - 981 5
Польша продала Украине сжиженный газ, закупленный у США4 ч. назад - 732 4
Как работодатель должен выплатить зарплату в случае увольнения сотрудникаВчера, 21:03 - 21264 1
В каких странах украинцы получают пенсии7 ч. назад - 12656 3
Правительство обнародовало решение о снижении цен на электроэнергию6 ч. назад - 3453 4
За месяц Supercharger снабдила авто Tesla энергией, которой хватило бы Ирландии на день20 ч. назад - 3087
Межбанк: скучно не будет8 ч. назад - 2974
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовики8 ч. назад - 1922
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)Вчера, 11:35 - 441 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Позавчера, 11:47 - 606
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1569
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 589