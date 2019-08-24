Зеленский предлагает Раде отложить штрафы для владельцев "евроблях"

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает отсрочить применение штрафов за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины.

Соответствующий законопроект №1030 зарегистрирован на сайте Рады.

Пока текст законопроекта отсутствует.

Президент определил этот законопроект как неотложный.

Напомним:

22 августа завершился срок, в течение которого владельцы авто с иностранной регистрацией имели возможность законно их растаможить и зарегистрировать.

По самым скромным оценкам, в Украине остается более 300 тыс. таких транспортных средств. Всем им грозят штрафы до 170 тыс. грн и конфискация.