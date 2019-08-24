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В Слуге народа объявили о планах ликвидировать ряд министерств

В Слуге народа объявили о планах ликвидировать ряд министерств

Представители фракции партии Слуга народа заявили, что ряд министерств в новом правительстве будет ликвидирован.

В частности, как заявил в комментарии Радио Свобода депутат Руслан Горбенко, не будет Министерства экологии и Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

«Министерство экологии будет теперь называться Министерством энергетики и экологии. Функции МинВОТ будут переданы профильным министерствам: у каждого министра будет заместитель по вопросам временно оккупированных территорий», — сказал он.

Депутат добавил, что в новом правительстве будет вице-премьер, который будет отвечать за вопросы Донбасса и Крыма.

Другой представитель Слуги народа Марьян Заблоцкий предположил, что не будет Министерства аграрной политики.

«У нас было последнее отраслево ориентированное министерство, я думаю, что его уже не будет. Я думаю, что МинАПК уже не будет», — отметил Заблоцкий.

После заседания фракции Слуга народа стало известно, что на пост премьера Зеленский будет предлагать Раде рассмотреть кандидатуру Алексея Гончарука.

На посту главы МВД Украины Зеленский предложил оставить Арсена Авакова.

Нынешнего заместителя главы ОПУ Вадима Пристайко предлагают назначить министром иностранных дел.

По материалам НВ
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