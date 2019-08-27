Созданный в Кембридже «порошковый аккумулятор» заряжается за шесть минут

Ученые утверждают, что сделали то, о чем мечтает и индустрия, и потребители — создали новый наполнитель для аккумуляторов на смену графиту, с которым литий-ионные батареи будут заряжаться за минуты. Причем фабрики для этого переделывать не надо, так что начать масштабное производство можно будет уже в следующем году.

Созданный выходцами из Кембриджа стартап Echion Technology утверждает, что создал материал мечты для литий-ионных аккумуляторов будущего — с ними батареи будут заряжаться за шесть минут, причем это верно и для смартфонов, и для электрокаров. А главное, Echion обещает перейти к масштабному производству уже в следующем году.

Глава стартапа — доктор физических наук Жан Де Ла Вельпилье, специалист в области нанотехнологий. По его словам, команда разработала некий недорогой порошковый материал, которым можно просто заменить графит в нынешних литий-ионных батареях — и мир изменится. На сайте стартапа обещают стремительную зарядку, высокую надежность и долговечность таких аккумуляторов.

Де Ла Вельпилье заявил: «Порошки — центральный компонент литиевой батареи. Это новый вид порошка, который позволяет заряжаться ее за шесть, а не за 45 минут… Ваш электромобиль будет заряжать почти так же легко, как заправлять бензиновый».