Метрополитен продал карточек Kyiv Smart Card на 1,8 млн грн

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По состоянию на 22 августа этого года в кассах метрополитена было продано карточек Kyiv Smart Card на сумму более 1,8 млн грн.
Об этом в ответ на запрос сообщили в “Киевском метрополитене”.
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“Kyiv Smart Card можно приобрести в различных точках продаж. Что касается продажи в кассах КП “Киевский метрополитен”, то по состоянию на 22 августа 2019 с начала реализации проекта было реализовано карточек в количестве 36 110 шт. На общую сумму 1 805 500,00 грн”, – говорится в ответе.
Напомним, 7 мая 2017 вступил в силу закон о введении автоматизированной системы учета оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Стоит отметить, что с 25 августа карты метро не продаются и не пополняются в кассах 10-ти станций киевского метрополитена. Зато в этих кассах можно приобрести и пополнить Kyiv Smart Card.
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