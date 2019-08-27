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В больницах и поликлиниках Украины хотят обустроить кафе вместо столовых

В больницах и поликлиниках Украины хотят обустроить кафе вместо столовых

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ хочет кардинально изменить нормы по строительству и обустройству ряда государственных учреждений. На сегодняшний день, речь идет о больницах и поликлиниках, в них, вместо столовой, хотят обустроить кафе и “игровой уголок” для детей. Об этом сообщает издание Hromadske.

“Мы хотим как можно быстрее урегулировать этот вопрос. Наша цель – учредить совершенно новую культуру в государственных учреждениях. И это касается не только больниц и поликлиник. Министерство приложит максимум усилий, дабы быстрее избавится от этих обшарпанных и угнетающих стен, чтобы в коридорах и кабинетах было уютно и светло”, – сообщает заместитель министра регионального развития Лев Парцхаладзе.

По словам чиновника, в данный момент, вопрос, касающийся обустройства больниц и поликлиник, практически невозможно урегулировать. Единственный выход – это внесение изменений в нормы по строительству госучреждений. Только таким образом, уверен замминистра, можно достичь успеха в данном вопросе.

По материалам hromadske.tv
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