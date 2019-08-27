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Украина отправила на экспорт уже 7,6 млн тонн зерновых

Украина отправила на экспорт уже 7,6 млн тонн зерновых

Украина в новом сезоне экспортировала уже 7,6 млн тонн зерна. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

По данным Минагрополитики, по состоянию на 28 августа в 2019/20 маркетинговом году Украина экспортировала 7616 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.

В частности:

пшеницы – 4070 тыс. тонн;
ячменя – 1750 тыс. тонн;
ржи – 1,4 тыс. тонн;
кукурузы – 1783 тыс. тонн.
Экспорт муки достиг 44,6 тыс. тонн.

Напомним, Украина в 2018/2019 маркетинговом году экспортировала рекордное количество зерна – 50,4 млн тонн.

По материалам УНН
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