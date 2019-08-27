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Сколько стоит украинцам собрать ребенка в школу - исследование

Сколько стоит украинцам собрать ребенка в школу - исследование

Средний чек за гардероб школьника вырос на 50% за год: одежда для мальчика будет стоить примерно 1510 грн, для девочки – 1660 грн. В 2018 году средняя цена составляла 1000 грн и 1550 грн соответственно.

Об этом свидетельствует аналитика OLX.

Аналитики принимали в учет такой гардероб для мальчика: пара брюк (по 220 грн каждая) и рубашек (150 грн за одну), обувь (250 грн), кроссовки (340 грн) и спортивный костюм (300 грн).

Для девочек базовый гардероб состоял из двух блузок (150 грн каждая), юбки (150 грн), платья (300 грн), обуви (490 грн), кроссовок (280 грн) и спортивной одежды (290 грн).

Незначительно подорожал средний чек на канцтовары который в этом году составляет 516 грн. В 2018 г. стоимость канцтоваров оценивали примерно в 500 грн.

В базовую канцелярию по медианным ценам аналитики отнесли две шариковые ручки (15 грн за каждую), два обычных карандаша (10 грн за один), набор цветных карандашей (50 грн), цветная бумага (32 грн), дневник (50 грн), линейка (20 грн), десять тетрадей (20 грн), фломастеры (70 грн), акварельные краски (50 грн) и альбом (25 грн).

Сумка для обуви будет стоить 80 грн. На рюкзак возросла примерно на 20%: в прошлом году новый рюкзак стоил 300 грн, а в этом году средняя его стоимость составляет 355 грн.

По материалам Finance.UA
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