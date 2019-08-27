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Microsoft прекращает поддержку устаревших версий Windows 10

Microsoft прекращает поддержку устаревших версий Windows 10

Рекламная сеть AdDuplex выпустила ежемесячный отчёт о популярности разных версий операционной системы Windows 10.

Данные взяты из 5000 приложений из магазина Microsoft Store, в составе которых применяется комплект средств разработки AdDuplex SDK v.2 или более современные версии. Информация собиралась 27 августа.

Последнее обновление 1903 установлено примерно на каждом третьем компьютере на Windows 10. Это почти в три раза больше, чем было месяц назад.

Отчасти причиной может быть прекращение поддержки версии Windows 10 1803 в ноябре. В результате Microsoft начинает автоматически обновлять эту версию до 1903 . В пользу этой теории говорит тот факт, что доля версии 1903 выросла примерно на столько же, на сколько снизилась доля версии 1803. Месяц назад у неё было 53,7% пользователей, а теперь 33,1%. Версия 1809 потеряла всего 1%, и сейчас её результат равен 28,7%.

В остальных версиях изменения минимальные. Версия 1709 установлено на 2,2% компьютеров на Windows 10 (-0,2%), доля более старых версий составляет 2,8% (+0,1%), а количество участников программы тестирования выросло с 0,2% до 0,3%. В итоге август стал самым удачным для Windows 10 1903 месяцем с момента релиза. Microsoft обещает не обновлять системы пользователей принудительно, как это было в прошлом. Теперь это происходит только в том случае, если текущая версия скоро перестанет поддерживаться. По этой причине популярность версии 1809 почти не меняется, а 1803 быстро теряет пользователей.

По материалам bigmir.net
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