Фонд гарантирования на год продлил ликвидацию КСГ Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продлил срок ликвидации ОАО «КСГ Банк» до 30 августа 2020 включительно.

Об этом сообщает пресс служба Фонда гарантирования.

“Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов физических лиц приняла решение от 27 августа 2019 №2176 о продлении сроков осуществления процедуры ликвидации ОАО «КСГ Банк» сроком на один год с 31 августа 2019 до 30 августа 2020 включительно”, – говорится в сообщении.

В то же время продлены полномочия ликвидатора ОАО «КСГ Банк» в части сохранности активов ведущему специалисту по вопросам урегулирования неплатежеспособности банков отдела организации процедур ликвидации неплатежеспособных банков департамента управления активами Коваленко Александру сроком на один год с 31 августа 2019 до 30 августа 2020 года включительно.