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Назвали цену новой Skoda Scala для Украины

Назвали цену новой Skoda Scala для Украины

Один двигатель, одна комплектация, две трансмиссии на выбор – вот что сейчас доступно для заказа в Украине.

Единственный предложенный силовой агрегат – 1,6-литровый дизель, по крайней мере, пока. Удивительно, ведь дизельные двигатели в Украине часто реализуют позже, продажи начинают с бензиновых агрегатов.

Между тем запланировано, что моторную линейку для Украины сформируют из трех двигателей: двух бензиновых с объемом 1,0 и 1,5 л, а также 1,6-литрового дизельного “сердца”.

Сейчас минимальная цена Skoda Scala с механической коробкой передач – около 627 тыс. грн. Версия с 7-ступенчатой ​​DSG стоит от 665 тыс. грн.

По материалам Газета по-Украински
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