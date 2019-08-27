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Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали более автономным

Новый Volkswagen Passat GTE PHEV сделали более автономным

Плагин-гибридная версия Passat получила легкое обновление, с которым стала более технологичной и продуктивной.

Volkswagen Passat GTE 2020 модельного года получил аккумулятор с увеличенной емкостью. Новый энергетический модуль обеспечивает около 30% дополнительного запаса хода на электроэнергии. Новый аккумулятор позволяет преодолевать на электричестве до 56 километров по циклу WLTP.

Основа гибридной силовой установки модели осталась неизменной – 1,4-литровый TSI, с потенциалом 156 л.с. В тандеме с электромотором машина может выдать 215 «лошадок».

Обновленная модель Passat GTE 2020 имеет три режима движения, вместо пяти, которые были раньше. EV – для движения в “Электро”, GTE – для максимальной отдачи силовой установки и Hybrid – смешанная работа силовых агрегатов.

На скорости более 87 км/ч электромотор действует как усилитель бензинового двигателя TSI. Водитель может выбрать, какое количество емкости батареи следует зарезервировать для электропривода.

Рестайлинговый Passat GTE оснащают новой функцией Travel Assist, которая является системой полуавтономного управления. Механизм якобы помогает в управлении автомобилем на скорости до 210 км/ч, но требует постоянного контроля со стороны водителя и держания рук на руле.

Обновленный Passat GTE доступен для заказа в Германии в кузове седан и универсал. Цены стартуют от 44 795 евро.

По материалам Газета по-Украински
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