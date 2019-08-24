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Кредиторы "Интерпайп" согласились на рестриктуризацию 200 млн долл. долга

Кредиторы "Интерпайп" согласились на рестриктуризацию 200 млн долл. долга

“Интерпайп” получил согласие большинства кредиторов о реструктуризации задолженности по своим облигациям со сроком погашения в 2017 году, пишет “Интерфакс-Украина” со ссылкой на объявление компании.

Как отмечается, большинство держателей обеспеченных облигаций под гарантии “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” (НТЗ), “Интерпайп Нико-Тьюб” и “Интерпайп Украина” на сумму $200 млн под 10,25% годовых, подлежащих погашению в 2017 году, согласились на предложенные “Интерпайпом” условия реструктуризации.

При этом уточняется, что согласие было получено на условиях и при соблюдении условий, содержащихся в меморандуме о получении согласия от 14 августа 2019 года.

По материалам Finbalance
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