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Компания Коломойского впервые пошла на уступки перед НБУ

Компания Коломойского впервые пошла на уступки перед НБУ

“Никопольский завод ферросплавов”, принадлежащий миллиардеру Игорю Коломойскому, согласился частично погасить часть долга по кредитам, которые через ПриватБанк взял в НБУ.

Компании подписали мировое соглашение, утвержденное Хозяйственным судом Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.

“Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил “Никопольский завод ферросплавов”, последний обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк Украины обращал взыскание в этом процессе”, – говорится в сообщении.

В мае 2018 года Нацбанк подал суд исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО “Никопольский завод ферросплавов”. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ “Приватбанк” по кредиту рефинансирования.

По материалам Обозреватель
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