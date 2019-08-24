Компания Коломойского впервые пошла на уступки перед НБУ

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“Никопольский завод ферросплавов”, принадлежащий миллиардеру Игорю Коломойскому, согласился частично погасить часть долга по кредитам, которые через ПриватБанк взял в НБУ.
Компании подписали мировое соглашение, утвержденное Хозяйственным судом Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка Украины.
“Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил “Никопольский завод ферросплавов”, последний обязуется погасить задолженность ПриватБанка по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества, на которое Национальный банк Украины обращал взыскание в этом процессе”, – говорится в сообщении.
В мае 2018 года Нацбанк подал суд исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО “Никопольский завод ферросплавов”. Это имущество было передано в залог в качестве обеспечения обязательств АО КБ “Приватбанк” по кредиту рефинансирования.
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