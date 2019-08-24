0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 89 0

YouControl предоставил доступ к бесплатному мониторингу изменений по компаниям и ФЛП

YouControl предоставил доступ к бесплатному мониторингу изменений по компаниям и ФЛП

YouControl предоставил бесплатный доступ к полноценному мониторингу бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба аналитической системы YouControl.

“С 29 августа любой пользователь системы YouControl сможет поставить бесплатно на мониторинг десять компаний или ФЛП и получать извещение об изменениях. Кроме регистрационных данных из ЕГР на мейл будут также приходить данные о налоговых долгах, санкциях относительно внешнеэкономической деятельности и судебных делах”, – говорится в сообщении.

Пользователи смогут получить относительно выбранных 10 компании такие извещения:

  • о регистрационных изменениях (руководитель, адрес, вид деятельности (основной КВЭД), название),
  • о юридическом состоянии (находится или нет в процессе прекращения),
  • о начале процедуры банкротства компании,
  • о состоянии расчетов с бюджетом (появление налогового долга, права залога на имущество, аннулирование регистрации плательщиков НДС, переход на единый налог и тому подобное),
  • о запрете на внешнеэкономическую деятельность или индивидуальный режим лицензирования в соответствии с санкциями Министерства экономического развития и торговли,
  • судебные дела, назначенные к рассмотрению, в которых фигурирует определенное юридическое лицо.

Как подключить мониторинг компаний :

  • зарегистрироваться на сайте YouControl,
  • нажать на соответствующую кнопку в досье юрлица или ФЛП,
  • извещения об изменениях придут на указанную при регистрации электронную почту.

“Отслеживание изменений в своей компании позволяет уберечь ее от рейдерских захватов”, – комментирует основатель YouControl Сергей Мильман.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок Личные финансы
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.