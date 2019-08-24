YouControl предоставил доступ к бесплатному мониторингу изменений по компаниям и ФЛП

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YouControl предоставил бесплатный доступ к полноценному мониторингу бизнеса.
Об этом сообщает пресс-служба аналитической системы YouControl.
“С 29 августа любой пользователь системы YouControl сможет поставить бесплатно на мониторинг десять компаний или ФЛП и получать извещение об изменениях. Кроме регистрационных данных из ЕГР на мейл будут также приходить данные о налоговых долгах, санкциях относительно внешнеэкономической деятельности и судебных делах”, – говорится в сообщении.
Пользователи смогут получить относительно выбранных 10 компании такие извещения:
Как подключить мониторинг компаний :
“Отслеживание изменений в своей компании позволяет уберечь ее от рейдерских захватов”, – комментирует основатель YouControl Сергей Мильман.
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