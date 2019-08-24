YouControl предоставил доступ к бесплатному мониторингу изменений по компаниям и ФЛП

YouControl предоставил бесплатный доступ к полноценному мониторингу бизнеса.

Об этом сообщает пресс-служба аналитической системы YouControl.

“С 29 августа любой пользователь системы YouControl сможет поставить бесплатно на мониторинг десять компаний или ФЛП и получать извещение об изменениях. Кроме регистрационных данных из ЕГР на мейл будут также приходить данные о налоговых долгах, санкциях относительно внешнеэкономической деятельности и судебных делах”, – говорится в сообщении.

Пользователи смогут получить относительно выбранных 10 компании такие извещения:

о регистрационных изменениях (руководитель, адрес, вид деятельности (основной КВЭД ), название),

), название), о юридическом состоянии (находится или нет в процессе прекращения),

о начале процедуры банкротства компании,

о состоянии расчетов с бюджетом (появление налогового долга, права залога на имущество, аннулирование регистрации плательщиков НДС , переход на единый налог и тому подобное),

, переход на единый налог и тому подобное), о запрете на внешнеэкономическую деятельность или индивидуальный режим лицензирования в соответствии с санкциями Министерства экономического развития и торговли,

судебные дела, назначенные к рассмотрению, в которых фигурирует определенное юридическое лицо.

Как подключить мониторинг компаний :

зарегистрироваться на сайте YouControl ,

нажать на соответствующую кнопку в досье юрлица или ФЛП ,

, извещения об изменениях придут на указанную при регистрации электронную почту.

“Отслеживание изменений в своей компании позволяет уберечь ее от рейдерских захватов”, – комментирует основатель YouControl Сергей Мильман.