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В первом полугодии площадь принятого в эксплуатацию жилья выросла более чем на 50% (таблица)

В первом полугодии площадь принятого в эксплуатацию жилья выросла более чем на 50% (таблица)

За первое полугодие 2019 года в Украине было принято в эксплуатацию 4,9 млн кв. метров жилья, что на 50,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

“В январе-июне 2019 года в Украине принято в эксплуатацию 4911,2 тыс. м2 общей площади жилых зданий (новое строительство). Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-июне 2019 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 50,6%”, – говорится в сообщении.

Как отмечает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, это связано с тем, что в прошлом году Верховной Радой был поддержан и принят Закон о так называемой “строительной амнистии”, который позволил многим украинцам узаконить самовольно построенные частные и дачные дома по упрощенной процедуре.

В каком городе выгоднее сдавать жилье

За первое полугодие 2019 года в Украине приняли в эксплуатацию 4,9 млн кв. метров нового жилья (на 50,6% больше, чем в прошлом году):

  • в городской местности – 2,89 млн кв. метров (на 39,5% больше),
  • в сельской – 2,02 млн кв. метров (на 69,9% больше).

Среди регионов Украины больше всего ввели в эксплуатацию нового жилья:

  • Киевская область (без учета Киева) – 684,3 тыс. кв. метров (на 15,2% больше, чем в прошлом году)
  • Львовская (632,9 тыс. кв. метров, на 69,9% больше);
  • Одесская (474,8 тыс. кв. метров, на 113,1% больше) области.

Меньше всего нового жилья было принято в эксплуатацию:

  • Луганская область (9 тыс. кв. метров, на 67,9% больше, чем в прошлом году),
  • Донецкая (27 тыс. кв. метров, на 97,3% больше),
  • Николаевская (37,8 тыс. кв. метров, на 106% больше).

По материалам Finance.UA
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