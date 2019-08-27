В первом полугодии площадь принятого в эксплуатацию жилья выросла более чем на 50% (таблица)

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За первое полугодие 2019 года в Украине было принято в эксплуатацию 4,9 млн кв. метров жилья, что на 50,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
“В январе-июне 2019 года в Украине принято в эксплуатацию 4911,2 тыс. м2 общей площади жилых зданий (новое строительство). Общая площадь принятого в эксплуатацию жилья в январе-июне 2019 по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года увеличилась на 50,6%”, – говорится в сообщении.
Как отмечает заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, это связано с тем, что в прошлом году Верховной Радой был поддержан и принят Закон о так называемой “строительной амнистии”, который позволил многим украинцам узаконить самовольно построенные частные и дачные дома по упрощенной процедуре.
За первое полугодие 2019 года в Украине приняли в эксплуатацию 4,9 млн кв. метров нового жилья (на 50,6% больше, чем в прошлом году):
Среди регионов Украины больше всего ввели в эксплуатацию нового жилья:
Меньше всего нового жилья было принято в эксплуатацию:
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