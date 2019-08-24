Межбанк: скучно не будет

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В этот четверг мы ожидаем увеличения курсовых колебаний при объемах операций на межбанке в пределах 290-320 млн долларов и совершении 450-510 сделок. Поведение участников торгов будет все больше зависеть от следующих факторов:
1) Предстоящий конец месяца и продолжение вливаний гривны в банковскую систему за счет крупных выплат возмещений НДС экспортерам. Экспортеры сегодня еще будут получать крупные суммы таких возмещений от Госказначейства, что будет пропорционально снижать их потребность в продаже валюты. Поэтому дешево ее отдавать на межбанке они не будут.
Кроме этого, остается всего два рабочих дня до завершения отчетного периода и клиенты все больше концентрируются на закрытии своих хозяйственных операций на 1-е число. Это приводит к периодическим многократным выходам на торги крупных игроков с их текущими валютными задачами и будет быстро менять соотношение спроса и предложения в течение дня и “качать” за счет этого курс. Не будут в стороне в такие моменты и спекулянты. Они поработают как “в две стороны” , так и начнут сами периодически раскачивать котировки, подстраиваясь под ситуацию на торгах;
2) Нерабочий понедельник в США. Американцы отмечают День Труда и 2 сентября торги по доллару в Украине будут проходить только на ТОМе. Это непопулярная форма валютных сделок на нашем межбанке и компании постараются за сегодня и максимум завтра в первой половине дня закрыть все свои сделки по доллару, чтобы потом “не зависнуть” в этих расчетах уже до вторника. Это также добавит волатильности по курсу в момент оперативного выхода крупных клиентов с покупкой /продажей валюты для этих целей;
3) Действия НБУ, поведение наличного рынка и ликвидность в банковской системе. При благоприятном стечении обстоятельств Нацбанк выйдет на торги с выкупом излишка доллара в резервы через Matching. Что опять удержит курс этой валюты от существенного проседания. Если же излишка не будет – НБУ просто предпочтет наблюдать за рынком со стороны даже в том случае, если котировки пойдут вверх.
Наличный рынок продолжает работать с оглядкой на межбанк в режиме “ с оборота” и даже снижает спред между покупкой и продажей валюты. Это говорит о том, что владельцы обменок продолжают находиться в уверенности, что больших скачков курса не намечается и их риски минимизированы.
Корсчета банков на утро 29 августа снизились на 2,6 млрд гривен – до 59,1 млрд. Этого объема ликвидности абсолютно достаточно для нормальной работы банковской системы. А снижение корсчетов произошло в основном за счет вчерашних проплат клиентов Министерству финансов за купленные на аукционе вторника ОВГЗ. Эта сумма составила более 1,7 млрд гривен.
Мы на четверг прогнозируем увеличение курсовой волатильности в течение дня и коридор по доллару в пределах 25,15-25,35 гривен.
Котировки наличного валютного рынка:
Курс доллара в банках на 10 утра: прием 24,90-25,22 и продажа 25,25-25,40 гривен.
Курс доллара на Межбанке – график:
Средние курсы валют на Межбанке после открытия рынка:
доллар США – 25,2100 / 25,2200
евро – 27,92/ 27,94
российский рубль – 0,3777/ 0,379
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