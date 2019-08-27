Киевводоканал сообщает, что жителям столицы следует своевременно передавать показания счетчиков. Это касается не только холодного, но и горячего водоснабжения.

Передает пресс-служба компании.

Когда передавать – начиная с 5 и по последнее число ежемесячно.

Показатели не принимают – с 1 по 5 число (в связи с закрытием предыдущего месяца и проведением начислений).

Как отмечают в Киевводоканале, вовремя и корректно переданные показатели счетчиков позволят вам платить только за фактически потребленные объемы воды.

Если вы не пользуетесь горячей водой по любым причинам – также нужно передавать показатели.

в Киевводоканале нет сведений о том, пользуетесь ли вы услугой централизованного горячего водоснабжения.

Что делать, чтобы избежать излишних начислений за горячую воду – своевременно передать показатели. Показать Водоканала “ноли”.

Способы передачи показателей:

Через «Личный кабинет».

На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку «Подать показатели».

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