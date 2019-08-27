Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Киевводоканал сообщает, что жителям столицы следует своевременно передавать показания счетчиков. Это касается не только холодного, но и горячего водоснабжения.
Передает пресс-служба компании.
Когда передавать – начиная с 5 и по последнее число ежемесячно.
Показатели не принимают – с 1 по 5 число (в связи с закрытием предыдущего месяца и проведением начислений).
Как отмечают в Киевводоканале, вовремя и корректно переданные показатели счетчиков позволят вам платить только за фактически потребленные объемы воды.
Если вы не пользуетесь горячей водой по любым причинам – также нужно передавать показатели.
в Киевводоканале нет сведений о том, пользуетесь ли вы услугой централизованного горячего водоснабжения.
Что делать, чтобы избежать излишних начислений за горячую воду – своевременно передать показатели. Показать Водоканала “ноли”.
Способы передачи показателей:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Правительство планирует передать все государственные и коммунальные предприятия отдельному холдингуВчера, 15:45 - 730 5
Украинского автопроизводителя могут защитить пошлинами на импортВчера, 13:40 - 1121 5
Microsoft прекращает поддержку устаревших версий Windows 10Позавчера, 23:30 - 3602 3
В больницах и поликлиниках Украины хотят обустроить кафе вместо столовыхВчера, 08:30 - 343 3
44% проверенных предприятий нарушают выплаты зарплат - ГНСВчера, 09:32 - 916 3
Фонд гарантирования показал, сколько вкладов украинцы держат в банкахВчера, 13:00 - 9434 2
Украинскому бизнесу откроют новый счет для уплаты налоговВчера, 11:00 - 5639
Новый министр инфраструктуры высказался по разделу "Укрзализныци"Вчера, 10:45 - 4452 1
Курс наличного доллараВчера, 12:38 - 4144
В Украине - бум жилого строительства: названа причина резкого ростаВчера, 10:01 - 3490 2
Завод «АвтоКрАЗ» выпустил новые грузовикиПозавчера, 11:45 - 26150 1
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)28.08.2019, 11:35 - 657 1
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)27.08.2019, 11:47 - 706
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1708
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 716