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Что делать, чтобы избежать излишних начислений за горячую воду

Что делать, чтобы избежать излишних начислений за горячую воду

Киевводоканал сообщает, что жителям столицы следует своевременно передавать показания счетчиков. Это касается не только холодного, но и горячего водоснабжения.

Передает пресс-служба компании.

Когда передавать – начиная с 5 и по последнее число ежемесячно.

Показатели не принимают – с 1 по 5 число (в связи с закрытием предыдущего месяца и проведением начислений).

Как отмечают в Киевводоканале, вовремя и корректно переданные показатели счетчиков позволят вам платить только за фактически потребленные объемы воды.

Если вы не пользуетесь горячей водой по любым причинам – также нужно передавать показатели.

в Киевводоканале нет сведений о том, пользуетесь ли вы услугой централизованного горячего водоснабжения.

Что делать, чтобы избежать излишних начислений за горячую воду – своевременно передать показатели. Показать Водоканала “ноли”.

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Способы передачи показателей:

  • Через «Личный кабинет».
  • На сайте vodokanal.kiev.ua, нажав на главной странице кнопку «Подать показатели».
  • С помощью мобильных приложений Viber и Telegram.
  • В Центрах коммунального сервиса (ЦКС) и Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОП).
По материалам Finance.UA
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