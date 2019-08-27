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Украинцам дали прогноз курса доллара на осень

Украинцам дали прогноз курса доллара на осень

В конце октября – начале ноября украинцев ждет рост курса доллара.

Такое мнение в комментарии УНН высказал международный экономический эксперт, председатель ОО “Национальный интерес Украины” Игорь Гарбарук.

“В конце октября – в начале ноября мы увидим основной рост курса доллара по отношению к гривне. Ведь в этот период предусматриваются большие выплаты Украины по обязательствам перед внешними кредиторами. Также, для этого периода характерна покупка валюты сельскохозяйственными производителями, которым необходимо погашать собственные кредитные истории.

Также на рост курса доллара влияет оживление деловой активности со стороны импортеров. Но все-таки самым весомым фактором, который будет влиять на рост курса, по моему мнению, будет необходимость погашения внешних долговых обязательств”, – сказал Гарбарук.

По его словам, на сегодня ситуация с курсом национальной валюты полностью связана со сверхвысокой реализацией облигаций внутреннего государственного займа.

“На курс национальной валюты могут также повлиять выплаты в конце года по краткосрочным облигациям государственного займа. Соответственно, те портфельные инвесторы которые вложились в ОВГЗ, получат прибыль в гривне и если они не проведут реинвестиции в другие национальные государственные финансовые бумаги, они будут переводить полученную гривну в доллары, что создаст еще одну предпосылку к росту курса. Насколько значительным оно будет – зависит уже от нового правительства и той политики, которую оно сформирует. Я надеюсь, что это будет рост в пределах 27 грн+. Пессимистический прогноз – это 28 грн+. Хотелось бы, чтобы мы остановились в этом коридоре 27-28 грн и не дошли до показателя, предусмотренного в бюджете страны на уровне 29,4 грн за 1 доллар”, – рассказал Игорь Гарбарук.

По материалам УНН
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