Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)

Оклады госслужащих, особенно занимающих руководящие должности, являются неконкурентными.

Об этом свидетельствует исследование экономистов Центра экономической стратегии.

Читайте также: Рева сообщил, пересчитают ли пенсии госслужащим

Исследование показало, что уровень оплаты среди государственных служащих в высшем руководстве более чем вдвое ниже уровня оплаты в частном секторе.

Заработные платы среднего руководящего уровня приближены к зарплатам нижнего звена частного сектора.

Среднее и нижнее руководящие звенья имеют зарплаты, равные окладу в частном секторе.

В ЦЭС отмечают, что большой долей должностного оклада работников государственного сектора являются надбавки и премии. Однако это непостоянный источник оплаты, который больше зависит не от результатов труда, а от благосклонности руководителей. Из-за этого работники частного сектора, оплата труда которых составляет 100% должностного оклада, не желают работать на госдолжностях.

Справка Finance.ua:

*Наименьшая средняя зарплата среди госслужащих – у социальных работников – 5067 грн в месяц.