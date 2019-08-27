Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)

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Оклады госслужащих, особенно занимающих руководящие должности, являются неконкурентными.
Об этом свидетельствует исследование экономистов Центра экономической стратегии.
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Исследование показало, что уровень оплаты среди государственных служащих в высшем руководстве более чем вдвое ниже уровня оплаты в частном секторе.
Заработные платы среднего руководящего уровня приближены к зарплатам нижнего звена частного сектора.
Среднее и нижнее руководящие звенья имеют зарплаты, равные окладу в частном секторе.
В ЦЭС отмечают, что большой долей должностного оклада работников государственного сектора являются надбавки и премии. Однако это непостоянный источник оплаты, который больше зависит не от результатов труда, а от благосклонности руководителей. Из-за этого работники частного сектора, оплата труда которых составляет 100% должностного оклада, не желают работать на госдолжностях.
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