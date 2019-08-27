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Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)

Руководители в госсекторе зарабатывают вдвое меньше, чем в бизнесе - исследование (инфографика)

Оклады госслужащих, особенно занимающих руководящие должности, являются неконкурентными.

Об этом свидетельствует исследование экономистов Центра экономической стратегии.

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Исследование показало, что уровень оплаты среди государственных служащих в высшем руководстве более чем вдвое ниже уровня оплаты в частном секторе.

Заработные платы среднего руководящего уровня приближены к зарплатам нижнего звена частного сектора.

Среднее и нижнее руководящие звенья имеют зарплаты, равные окладу в частном секторе.

В ЦЭС отмечают, что большой долей должностного оклада работников государственного сектора являются надбавки и премии. Однако это непостоянный источник оплаты, который больше зависит не от результатов труда, а от благосклонности руководителей. Из-за этого работники частного сектора, оплата труда которых составляет 100% должностного оклада, не желают работать на госдолжностях.

Справка Finance.ua:

  • *Наименьшая средняя зарплата среди госслужащих – у социальных работников – 5067 грн в месяц.
  • Самая высокая средняя зарплата – у судей, менеджеров и управляющих из Национального банка и Пенсионного фонда, а также у детективов НАБУ, которые получают 41 700 – 64 100 грн.
По материалам Finance.UA
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