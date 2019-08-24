Украина оказалась на грани дефицита автогаза

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В первой половине августа 2019 года в Украине снизились объемы импорта сжиженного газа, а также выросли объемы его потребления. По словам трейдеров, это привело к незначительному дефициту топлива, пишет издание Enkorr.
Совладелец одного из крупнейших предприятий по поставкам нефтепродуктов, в том числе и сжиженного газа, заявил, что его компания оценивает нехватку топлива в 10-15 тыс. тонн.
«Дефицит немного ощущается, но он несущественный. Есть ряд факторов: это отсутствие объемов “Лукойла”, задержки с работой железной дороги и сезонный скачок спроса: последние две недели августа — традиционный сезон отпусков», — сказал акционер полтавской группы компаний «Надежда» Станислав Батраченко.
По словам трейдера Orange LPG Дмитрия Щербины, наиболее стабильная ситуация наблюдается в южных регионах страны.
«Задержки с поставками из России и Беларуси больше ощущаются в восточных и центральных регионах, на юге же ресурса пока хватает», — отметил он.
Щербина также заявил, что за последние месяцы в южных регионах наблюдался мощный избыток автогаза, но благодаря сезону отпусков и низким розничным ценам имеющиеся запасы удалось распродать.
Эксперты также отмечают, что нехватка топлива имеет локальный характер и в ближайшие неделю-полторы ситуация может наладиться. Один из трейдеров, который пожелал остаться неназванным, уточнил, что проблема дефицита связана с простоями вагонов на узловых станциях.
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