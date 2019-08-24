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Nike, Adidas и другие компании попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

Nike, Adidas и другие компании попросили Трампа отменить новые пошлины на китайские товары

Более 200 компаний по производству обуви направили президенту США Дональду Трампу письмо с просьбой не вводить новые пошлины на китайские товары, которые должны вступить в силу в воскресенье.

Об этом в среду сообщила на своем сайте телекомпания CNN.

“Новые пошлины – это скрытый налог, который будут платить граждане США и их семьи”, – говорится в письме.

Отмечается, что обращение к Трампу подписали такие известные компании как Adidas, Nike, Crocs и Converse. Письмо также было направлено министру финансов США Стивену Мнучину и другим чиновникам, которые участвуют в торговых переговорах с Китаем.

Президент Ассоциации дистрибьюторов и розничных продавцов обуви США Мэтт Прист выразил надежду, что Трамп прислушивается к мнению американцев и “прекратит эту ненужную торговую войну”.

Напомним, Трамп 1 августа сообщил, что с 1 сентября введет новые пошлины в размере 10% на товары из КНР стоимостью 300 млрд долларов. Как он утверждал, такое решение было принято в связи с тем, что Пекин не выполнил обещание увеличить закупки американских сельскохозяйственных товаров. В ответ Китай временно прекратил импорт аграрной продукции из США и объявил, что не исключает возможности повышения ввозных пошлин на нее.

По материалам УНН
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