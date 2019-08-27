В Европе собрали марсоход «Розалинд Франклин» для миссии «ЭкзоМарс»

Европейское космическое агентство объявило о завершении сборки марсохода «Розалинд Франклин» для миссии «ЭкзоМарс».

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Ровер построили в Великобритании, а для испытаний, которые продлятся 4 месяца, его отправят на заводы корпорации Airbus в Тулузе.

На марсоходе установлены камеры высокого разрешения, которые должны вести панорамную съемку, а также съемку поверхности Марса. Исследователи должны выяснить, как оборудование будет работать при сильной запыленности и температурах до -120 градусов Цельсия в марсианской атмосфере с низким давлением.

«Наша главная задача – выяснить, можно ли обнаружить следы существующей или бывшей жизни на Марсе. И это новый проект по сравнению с предыдущими миссиями на Марс, потому что мы можем получить доступ к почве планеты на глубине 1,5-2 м – это беспрецедентно», – рассказал Пьетро Бальйони, менеджер проекта ExoMars Европейского космического агентства.

Ученые считают, что есть большая вероятность найти признаки жизни именно под поверхностью Марса, поскольку сама поверхность стерилизована под влиянием космического излучения.