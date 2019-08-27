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В Европе собрали марсоход «Розалинд Франклин» для миссии «ЭкзоМарс»

В Европе собрали марсоход «Розалинд Франклин» для миссии «ЭкзоМарс»

Европейское космическое агентство объявило о завершении сборки марсохода «Розалинд Франклин» для миссии «ЭкзоМарс».

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Ровер построили в Великобритании, а для испытаний, которые продлятся 4 месяца, его отправят на заводы корпорации Airbus в Тулузе.

На марсоходе установлены камеры высокого разрешения, которые должны вести панорамную съемку, а также съемку поверхности Марса. Исследователи должны выяснить, как оборудование будет работать при сильной запыленности и температурах до -120 градусов Цельсия в марсианской атмосфере с низким давлением.

«Наша главная задача – выяснить, можно ли обнаружить следы существующей или бывшей жизни на Марсе. И это новый проект по сравнению с предыдущими миссиями на Марс, потому что мы можем получить доступ к почве планеты на глубине 1,5-2 м – это беспрецедентно», – рассказал Пьетро Бальйони, менеджер проекта ExoMars Европейского космического агентства.

Ученые считают, что есть большая вероятность найти признаки жизни именно под поверхностью Марса, поскольку сама поверхность стерилизована под влиянием космического излучения.

По материалам Mind
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