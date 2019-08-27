BMW представил самый черный автомобиль в мире (фото)

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Концерн BMW представил кросс-купе Х6 Vantablack. Автомобиль окрашен пигментом, известным как самый черный в мире, который поглощает 99% света.
Изобретатели технологии Vantablack британская компания Surrey NanoSystems в сотрудничестве с креативным агентством Levitation 29 покрыли новый кросс-купе BMW X6 пигментом Vantablack в спрее, известным, как самый черный в мире, сообщает издание Dezeen.
Vantablack — это пигмент, состоящий из микроскопических углеродных нанотрубок. Углеродные нанотрубки — это модификация углерода, полая цилиндрическая структура диаметром от десятых до нескольких десятков нанометров. Такие трубки применяют не только в оптике, но и в микроэлектронике, а также для создания сверхпрочных нитей и композитных материалов. Углеродные нанотрубки в 5000 раз тоньше человеческого волоса. Vanta — это аббревиатура из четырех слов на английском языке — vertically aligned nanotube arrays (вертикально ориентированные массивы нанотрубок) плюс black (черный).
Благодаря этой технологии на покрытии автомобиля практически полностью отсутствует отражение. Свет, попадая на поверхность, полностью поглощается, а не отражается, проникая между трубками. За счет того, что Vantablack поглощает 99% света, человеческий глаз воспринимает предмет, окрашенный этим пигментом, как дыру или пустоту. Создается впечатление, что такой цвет автомобиля превращает его из трехмерного в двухмерный.
Интересно, что эксклюзивные права на оригинальный пигмент Vantablack принадлежат британско-английскому скульптору Анишу Капуру.
Автомобиль будет впервые представлен на автосалоне во Франкфурте, который будет проходить с 12 по 22 сентября.
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