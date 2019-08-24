Власти обещают уменьшить нагрузку на фонд оплаты труда

Новые власти планируют уменьшать нагрузку на фонд оплаты труда в перспективе трех лет.

Об этом в интервью ЭП заявил Данил Гетманцев.

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Хотя нагрузку на фонд оплаты труда и планируют уменьшать, но в среднесрочной перспективе, примерно за три года.

“Мы очень ограничены в возможностях менять налогообложение фонда оплаты труда как в сторону увеличения, так и уменьшения. Второй момент – наша ставка ЕСВ одна из самых низких в Европе. Это факт”, – добавил он.

Гетманцев не назвал конкретных сроков и цифр.

“Мы должны не устраивать здесь оффшор, а подтягивать государственный сервис: суды, правоохранительные органы, инфраструктуру. Украину нужно превращать в нормальную, цивилизованную, европейскую юрисдикцию, где есть умеренное налогообложение и комфортные условия для людей и бизнеса”, – добавил он.