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Fitbit представил умные часы с голосовым ассистентом

Fitbit представил умные часы с голосовым ассистентом

Американская компания Fitbit Inc представила умные часы Versa 2.

Об этом сообщает The Verge.

“Fitbit Inc представил Versa 2, и это является большим шагом вперед для компании в поисках умных часов, которые по меньшей мере на несколько секунд можно будет перепутать с Apple Watch”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что количество боковых кнопок уменьшилось с трех до одной и не имеет больше логотипа компании внизу. Наибольшим прорывом является установка экрана с органическим светодиодом.

В компании заявили, что часы могут работать в течение пяти дней без подзарядки.

В умных часах также установлен голосовой ассистент Alexa от Amazon. Пользователи операционной системы Android смогут отвечать на текстовые сообщения голосовыми указаниями.

Их стоимость составляет $199,99, а официальные продажи начнутся 15 сентября.

По материалам УКРИНФОРМ
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