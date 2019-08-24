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На Львовщине открыли 180-метровый автомобильный мост (фото)

На Львовщине открыли 180-метровый автомобильный мост (фото)

На Львовщине фактически завершили реконструкцию аварийного моста через Днестр на трассе международного значения М-12 Стрый – Тернополь – Кропивницкий – Знаменка.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА.

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Длина нового моста составляет 181,05 м, общая ширина проезжей части – 7,5 м. В каждом направлении обустроили по одной полосе движения, установили освещение, необходимое ограждение, подходы к мосту и тротуары. Также на мосту уже нанесли разметку и установили дорожные знаки.

Стоимость всех работ – 229,4 миллиона гривен.

По материалам Finance.UA
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