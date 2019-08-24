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Кубив рассказал, как за три года изменились средняя и минимальные зарплаты

Кубив рассказал, как за три года изменились средняя и минимальные зарплаты

За 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза.

Об этом на брифинге сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

“За 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза: по состоянию на 1 января 2016 она составляла 1378 грн, а на 1 января 2019 составила 4173 грн. Средняя зарплата выросла в 2 раза: в декабре 2015 составила 5230 грн, в аналогичном периоде 2018 составила 10573 грн”, – сказал Кубив.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, в июне самые большие зарплаты получали работники таких сфер:

  • Финансовая и страховая деятельность – 18107 грн.
  • Информация и телекоммуникации – 17 601 грн.
  • Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование – 15 114 грн.
  • Профессиональная, научная, а также техническая деятельность – 14085 грн.
  • Промышленность – 11636 грн.
  • Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность – 11601 грн; отдельно по “авиационному транспорту” показатель средней зарплаты составил 26 520 грн и стал максимальным.
  • Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – 10 614 грн.
  • Искусство, спорт, развлечения и отдых – 10543 грн.
  • Образование – 9740 грн.
  • Строительство – 9208 грн.

Деньги до зарплаты

По материалам Finance.UA
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