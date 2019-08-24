Кубив рассказал, как за три года изменились средняя и минимальные зарплаты

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За 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза.
Об этом на брифинге сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.
“За 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза: по состоянию на 1 января 2016 она составляла 1378 грн, а на 1 января 2019 составила 4173 грн. Средняя зарплата выросла в 2 раза: в декабре 2015 составила 5230 грн, в аналогичном периоде 2018 составила 10573 грн”, – сказал Кубив.
По данным Госстата, в июне самые большие зарплаты получали работники таких сфер:
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