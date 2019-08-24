Кубив рассказал, как за три года изменились средняя и минимальные зарплаты

За 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза.

Об этом на брифинге сказал первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

“За 3 года минимальная зарплата выросла в 3 раза: по состоянию на 1 января 2016 она составляла 1378 грн, а на 1 января 2019 составила 4173 грн. Средняя зарплата выросла в 2 раза: в декабре 2015 составила 5230 грн, в аналогичном периоде 2018 составила 10573 грн”, – сказал Кубив.

Справка Finance.ua:

По данным Госстата, в июне самые большие зарплаты получали работники таких сфер: