Нидерланды хотят проверить конфиденциальность пользователей Windows

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Корпорация Microsoft собирает данные пользователей Windows Home и Windows Pro, что является потенциальным нарушением правил конфиденциальности.
Об этом сообщает нидерландское агентство по защите данных (DPA).
“Нидерландское агентство по защите данных рекомендует пользователям Windows обращать пристальное внимание на настройку конфиденциальности во время установки и использования этого программного обеспечения. Microsoft может обрабатывать персональные данные только в тот момент, когда это было сделано должным образом, направлен запрос на соответствующее разрешение”, – говорится в сообщении.
Отмечается, что в 2017 году нидерландским агентством по защите данных было проведено исследование конфиденциальности пользователей Windows Home и Pro и выявлены нарушения. В апреле 2018 года были внесены изменения в Windows, что привело к фактическому улучшению. Корпорация Microsoft выполнила договоренности, но не исключено, что сейчас Microsoft собирает данные пользователей через удаленный доступ. Т.е., как считают в Нидерландах, Microsoft вполне может продолжать нарушать правила конфиденциальности.
В связи с этим нидерландское агентство по защите данных попросило ирландского регулятора повторно исследовать конфиденциальность пользователей Windows.
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