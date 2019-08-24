"Укрэнерго" подало в арбитраж иск против России за активы в оккупированном Крыму

Национальная энергетическая компания “Укрэнерго” уведомила Россию о передаче в арбитражный суд требований в споре о незаконном захвате своих инфраструктурных объектов в оккупированном Крыму. Об этом в среду, 28 августа, информирует пресс-служба компании.

Спор был направлен в суд 27 августа в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии ООН по праву международной торговли от 15 декабря 1976 года. Следующим шагом станет формирование состава арбитражного трибунала для его рассмотрения.

Согласно сообщению, “Укрэнерго” требует компенсации за нарушение Москвой соглашения между правительствами Украины и России о поощрении и взаимной защите инвестиций от 1998 года.

“Также в требования входит компенсация ущерба от незаконной экспроприации инвестиций “Укрэнерго” в Крыму и нарушения обязательства гарантировать полную и безусловную правовую защиту”, – отмечает пресс-служба.