Какие документы необходимо предоставить в центр занятости для регистрации в качестве безработного

Регистрация безработных, которые обращаются за содействием в трудоустройстве, производится центром занятости независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости.

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Какие документы необходимо предоставить: