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Какие документы необходимо предоставить в центр занятости для регистрации в качестве безработного

Какие документы необходимо предоставить в центр занятости для регистрации в качестве безработного

Регистрация безработных, которые обращаются за содействием в трудоустройстве, производится центром занятости независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости.

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Какие документы необходимо предоставить:

  • паспорт гражданина Украины или другой документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины;
  • иностранцы и лица без гражданства, которые постоянно проживают в Украине, признаны в Украине беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите, которым предоставлено в Украине убежище или временная защита, а также те, что получили разрешение на иммиграцию, – вид на жительство или удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите или которому предоставлена ​​временная защита;
  • справку о присвоении регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов (кроме физических лиц, которые по своим религиозным убеждениям отказались от принятия регистрационного номера учетной карточки плательщика налогов, известили об этом соответствующий контролирующий орган и имеют отметку в паспорте);
  • трудовую книжку (гражданско-правовой договор или документ, подтверждающий прекращение последнего вида занятости). Лицо, потерявшее трудовую книжку, предъявляет дубликат трудовой книжки или справку архивного учреждения о принятии и увольнении с работы;
  • документ об образовании;
  • военно-учетный документ для лиц, уволенных в запас со срочной военной службы.
По материалам Finance.UA
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