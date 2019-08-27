Какие документы необходимо предоставить в центр занятости для регистрации в качестве безработного

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Регистрация безработных, которые обращаются за содействием в трудоустройстве, производится центром занятости независимо от зарегистрированного места жительства или пребывания.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы занятости.
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Какие документы необходимо предоставить:
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