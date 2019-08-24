Qatar Airways продает билеты в города США от 660 евро

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Qatar Airways открыла продажи билетов из Киева в города США по 660 евро в обе стороны.
Об этом сообщается на сайте Qatar Airways.
В эконом-классе:
В бизнес-классе:
Также можно получить скидку на перелет в бизнес-классе при бронировании не менее чем за 90 дней до вылета.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)8 ч. назад - 8340 8
Для грузовиков проезд по украинским дорогам может стать платнымВчера, 17:00 - 1058 8
Президент Всемирного банка рассказал, как Украине ускорить экономический ростВчера, 21:30 - 739 6
Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полиция10 ч. назад - 24811 5
У Зеленского хотят уменьшить штрафы за нарушение трудового законодательстваВчера, 16:03 - 1588 4
Названы главные ошибки водителей в случае, когда их останавливает полиция10 ч. назад - 24811 5
Сравнили зарплаты в городах-миллионниках (инфографика)8 ч. назад - 8340 8
Налог на недвижимость: кто из совладельцев должен платитьВчера, 21:03 - 4971
Как будут платить субсидии в октябре7 ч. назад - 4319
Что влияет на размер пенсии4 ч. назад - 1855
SpaceX провела испытания марсолета Starhopper (видео)5 ч. назад - 159
Siemens представил вагон беспилотного поезда для метро Вены (фото)Вчера, 11:47 - 346
Создан электросамокат, который сам едет на подзарядку24.08.2019, 13:17 - 1426
Opel представила первый в мире ралли-кар на батареях (фото)23.08.2019, 15:10 - 485
Красная Tesla Илона Маска совершила первый оборот вокруг Солнца19.08.2019, 14:10 - 1877 2