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Qatar Airways продает билеты в города США от 660 евро

Qatar Airways продает билеты в города США от 660 евро

Qatar Airways открыла продажи билетов из Киева в города США по 660 евро в обе стороны.

Об этом сообщается на сайте Qatar Airways.

В эконом-классе:

  • В Вашингтон, Бостон, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Атланту, Майами и Филадельфию стоимость билетов составит от 18500 грн в обе стороны.
  • В Нью-Йорк – по цене от 19100 грн в обе стороны.
  • В Лос-Анджелес – от 20100 грн в обе стороны.

В бизнес-классе:

  • В Вашингтон, Бостон, Чикаго, Даллас, Хьюстон, Атланту, Нью-Йорк и Майами стоимость билетов от 55100 грн в обе стороны.
  • В Филадельфию – от 60200 грн в обе стороны.
  • В Лос-Анджелес – от 67700 грн в обе стороны.

Также можно получить скидку на перелет в бизнес-классе при бронировании не менее чем за 90 дней до вылета.

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По материалам Finance.UA
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