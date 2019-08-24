Tesla повысит цены на электромобили

Tesla планирует компенсировать финансовые потери из-за торговой войны между США и Китаем на покупателях путем повышения цен.

Об этом сообщает Reuters.

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Компания планирует взвинтить цены, начиная с Китая. Там с 30 августа покупатели увидят новые прайс-листы, где весь модельный ряд будет стоить дороже.

Если торговая война между Китаем и США не прекратится, то к декабрю 2019 года электромобили подорожают еще сильнее. Размер подорожания не сообщается, но министерство торговли Китая уже объявило, что восстановит тарифы в 25% на автомобили и 5% на автозапчасти, приостановленные в декабре прошлого года.

Предполагаемые повышения цен произойдут на фоне и без того высокой напряженности и финансовых потрясений в штаб-квартире Tesla.