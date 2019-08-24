0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 185 0

"Грязное" золото: на мировом рынке появились контрафактные слитки

"Грязное" золото: на мировом рынке появились контрафактные слитки

На на мировом рынке за последние три года, пока растут цены на золото, появились контрафактные слитки на сумму не менее 50 млн долларов. Слитки продаются под видом изделий известных золотоперерабатывающих компаний, сообщает Reuters со ссылкой на руководителей банков, перерабатывающих предприятий и других компаний.

По словам источников, выявленные слитки золота высокого качества отмечены фиктивными штампами крупнейших швейцарских компаний по переработке этого металла.

Уже найдено около 1000 килограммовых слитков контрафактного золота. Однако это относительно небольшое число, учитывая, что заводы производят 2-2,5 млн таких изделий в год. Однако качество контрафактной продукции очень высоко, в связи с чем еще не одна тысяча подделок, которые не смогли распознать, может быть в обращении.

Речь идет не о поддельном золоте с примесью более дешевых металлов, а именно о контрафактной продукции: в данном случае драгоценный металл обладает очень высоким качеством. Такие слитки с фиктивными штампами известных заводов производят для отмывания нелегально приобретенных доходов и незаконной торговли золотом.

“Поддельные слитки сделаны очень профессионально. <…> Намного больше все еще находятся в обращении”, — заявил глава швейцарского завода Valcambi Майкл Мезарик.

Карты для хранения денег

Источники не располагают точной информацией о происхождении слитков, однако считают, что они могут происходить из Китая – крупнейшего мирового производителя и импортера золота. Представители Шанхайской биржи золота, регулирующей рынок этого металла в Китае, заявили, что у них нет сведений о возможном производстве контрафакта в КНР или его транспортировке, и указали, что вся продукция проходит тщательную проверку.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Криминал
Смотри также
Весь рынок:Криминал
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.