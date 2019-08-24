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Как работодатель должен выплатить зарплату в случае увольнения сотрудника

Как работодатель должен выплатить зарплату в случае увольнения сотрудника

При увольнении работника выплата всех сумм, причитающихся ему от предприятия, учреждения, организации, производится в день увольнения.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по вопросам труда.

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“Если работник в день увольнения не работал, то указанные суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете”, – говорится в сообщении.

В случае невыплаты по вине собственника или уполномоченного им органа причитающихся уволенному работнику сумм в сроки, указанные в статье 116 КЗоТ Украины, при отсутствии спора об их размере предприятие, учреждение, организация должны выплатить работнику его средний заработок за все время задержки по день фактического расчета.

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Выплата заработной платы может осуществляется:

  • по месту работы,
  • через учреждения банков,
  • почтовыми переводами с обязательной оплатой этих услуг за счет работодателя.
По материалам Finance.UA
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