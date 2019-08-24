0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 38 0

Правительство увеличит проверки предприятий для борьбы с теневой занятостью

Правительство увеличит проверки предприятий для борьбы с теневой занятостью

Государственная служба по вопросам труда увеличит проверки предприятий для борьбы с теневой занятостью. В то же время компании, которые платят официально хотя бы минимальную зарплату, штрафовать не будут.

“На уровне центральных исполнительных органов существует огромное лобби, пытавшееся это спустить на тормозах. Хотели подождать нового правительства. Но мы заняли принципиальную позицию, нас поддержал премьер-министр. И порядок проведения проверок возобновлен. Пока ее снова будут оспаривать, пройдет еще год. Я надеюсь, что новое правительство разберется и само сделает выводы, кто прав: теневики или те, кто с ними борется. Мы не боремся с честным бизнесом”, – пояснил министр соцполитики Андрей Рева.

Кроме того, Минсоцполитики запланировало ввести регрессивную шкалу уплаты единого социального взноса. Таким образом, чтобы топ-менеджеры компании платили большие налоги.

Карты для хранения денег

Сейчас ЕСВ составляет 22%. Максимальная база начисления ограничена 15 минимальными зарплатами – 55 800 грн. Согласно новым правилам, будет облагаться вся сумма зарплаты. Правда, чем выше выплаты, тем меньше будет ставка.

При зарплате менее 25 минималок – 104 тыс. грн ЕСВ составит 22%. Если заработки составляют 25-70 минималок – 104-260 тыс. грн, то налоги – 20%.

По материалам businessua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    РекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.