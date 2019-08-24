Правительство увеличит проверки предприятий для борьбы с теневой занятостью

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Государственная служба по вопросам труда увеличит проверки предприятий для борьбы с теневой занятостью. В то же время компании, которые платят официально хотя бы минимальную зарплату, штрафовать не будут.
“На уровне центральных исполнительных органов существует огромное лобби, пытавшееся это спустить на тормозах. Хотели подождать нового правительства. Но мы заняли принципиальную позицию, нас поддержал премьер-министр. И порядок проведения проверок возобновлен. Пока ее снова будут оспаривать, пройдет еще год. Я надеюсь, что новое правительство разберется и само сделает выводы, кто прав: теневики или те, кто с ними борется. Мы не боремся с честным бизнесом”, – пояснил министр соцполитики Андрей Рева.
Кроме того, Минсоцполитики запланировало ввести регрессивную шкалу уплаты единого социального взноса. Таким образом, чтобы топ-менеджеры компании платили большие налоги.
Сейчас ЕСВ составляет 22%. Максимальная база начисления ограничена 15 минимальными зарплатами – 55 800 грн. Согласно новым правилам, будет облагаться вся сумма зарплаты. Правда, чем выше выплаты, тем меньше будет ставка.
При зарплате менее 25 минималок – 104 тыс. грн ЕСВ составит 22%. Если заработки составляют 25-70 минималок – 104-260 тыс. грн, то налоги – 20%.
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