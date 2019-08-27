Почему раскупают забракованные после «дизельгейта» автомобили

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В США компания Volkswagen активно распродает дизельные автомобили, которые она ранее выкупила у их владельцев из-за установленного на них мошеннического программного обеспечения. Почему американцы охотно покупают эти машины?
Есть несколько причин, почему американцы покупают автомобили Volkswagen, участвовавших в скандале под названием «Дизельгейт». Прежде всего, потому, что они при небольшом пробеге стоят в 2 раза дешевле новых моделей. При этом они по-прежнему обладают отличной немецкой надежностью.
Кроме того, на американском рынке дизельными моторами, как правило, оснащаются внедорожники и пикапы. То есть машины, потребляющие много топлива. А вот дизельные автомобили Volkswagen – это небольшие седаны и хэтчбеки. То есть в данном случае речь идет про прямую экономию на топливе.
Продавая дизельные автомобили, на которых раньше было установлено мошенническое программное обеспечение, Volkswagen вначале проводит их техобслуживание. Немцы также дают на них гарантию на 4 года или на 77 000 км пробега. То есть покупатели таких машин защищены от разных неприятных сюрпризов.
Volkswagen в Соединенных Штатах выкупил около 380 000 дизельных автомобилей с нелегальным программным обеспечением. Большинство из них уже нашли новых владельцев (перед этим программное обеспечение привели в порядок). Не удивительно, что такие машины пользуются повышенным спросом.
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